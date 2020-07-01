Фонд "Созидание" с начала месяца обработал около 100 обращений жителей ЛНР

Неправительственная организация - фонд "Созидание" с начала месяца обработала около 100 обращений жителей Республики. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"С начала месяца общественный фонд "Созидание" обработал около 100 обращений граждан", - говорится в сообщении.

Руководитель фонда Галина Ким уточнила, что только за прошедшую неделю в организацию поступило 37 обращений.

"Многие люди обращаются за консультациями, что показывает особую значимость разъяснительной работы", - добавила она.

Ким рассказала, помощь в получении гражданства Российской Федерации на этой неделе была оказана шести жителям прифронтовых территорий, чьи дома находятся в непосредственной близости от линии соприкосновения и пострадали от украинской агрессии; военнослужащим (в том числе и бывшим), а также членам их семей, проживающим на прифронтовых территориях; семьям погибших военнослужащих, проживающим на прифронтовых территориях; малообеспеченным лицам (нетрудоспособным, инвалидам и иным людям, имеющим справку о статусе малообеспеченного, выданной управлением труда и социальной защиты населения города/района), проживающим в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины (в том числе проживающие на линии соприкосновения).

"Безусловно, у каждого заявителя уникальный пакет документов, а, следовательно, и подход к каждому обратившемуся индивидуальный. На сегодняшний день фонд оказывает помощь в виде оплаты государственных пошлин за выдачу паспорта РФ в размере 350 рублей, а также компенсации средств, затраченных на перевод и нотариальное заверение документов", - пояснила руководитель организации.

Она добавила, что помимо этих затрат указанным категориям населения могут быть компенсированы расходы на проезд до места выдачи паспорта и обратно и услуги по изготовлению фотографий по факту предоставления платежных чеков.

В пресс-службе фонда "Созидание" подчеркнули, что организация не возмещает средства, затраченные на уплату государственной пошлины в размере 3,5 тыс. рублей за вступление в гражданство Российской Федерации до вступления в силу закона, освобождающего от ее уплаты жителей Луганской и Донецкой Народных Республик.

Фонд "Созидание" является неправительственной организацией, действующей на всей территории ЛНР, целями и предметом деятельности которой являются защита прав и интересов жителей Республики, пострадавших в результате агрессии со стороны ВСУ. Ранее организация оказала помощь в уплате пошлины на вступление в гражданство Российской Федерации 194 гражданам ЛНР.

По всем вопросам деятельности фонда "Созидание" следует обращаться на горячую линию организации по номерам телефонов: +38 (072) 177 77 09; +38 (066) 119 04 45, а также по электронному адресу: of-sozidanie@yandex.ru .

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики. 24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.

МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.

Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года. К началу июня 2020 года гражданство Российской Федерации получили более 110 тыс. жителей Республики.

10 июля — Луганск