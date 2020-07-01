Жители ЛНР почтили память политрука Еременко в преддверии годовщины подвига комбата (ФОТО)

Памятное мероприятие, посвященное 78-й годовщине подвига легендарного "Комбата" - младшего политрука Красной армии Алексея Еременко - состоялось в Славяносербском районе. Об этом сообщила райадминистрация."В преддверии 78-й годовщины подвига политрука Алексея Еременко 10 июля у подножия памятника политработникам Советской армии на Бахмутской трассе состоялось памятное мероприятие", - говорится в сообщении.Почтить память героя пришли глава администрации Славяносербского района ЛНР Сергей Крамаренко, депутат Народного Совета ЛНР Анна Мосина, заместитель председателя Федерации профсоюзов ЛНР Абдулхак Уразгильдеев и жители района."Алексей Еременко несмотря ни на что проявил характер, волю к победе, выполнил свой долг перед Родиной, и его героический подвиг навсегда остался в истории. Наша молодежь должна брать пример с "Комбата", ведь сегодня на ее плечи ложится много испытаний, и она должна с ними достойно справиться", - сказал КрамаренкоМосина отметила, что в 2014 году на территории Славяносербского района также "шли кровопролитные бои за свободу Донбасса", и жители ЛНР должны "свято чтить и не забывать подвиг Алексея Гордеевича"."Шесть лет назад здесь шли ожесточенные бои, но памятник "Комбату" остался нерушим. Мы помним и отдаем дань уважения всем советским воинам и труженикам тыла, которые приближали Победу", - подчеркнул Уразгильдеев.Участники мероприятия почтили память легендарного "Комбата" и всех павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к монументу.Младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексея Гордеевич Еременко погиб 12 июля 1942 года в бою у села Хорошее. Фотография командира Красной Армии, поднимающего бойцов в атаку, которую сделал фронтовой корреспондент Макс Альперт, облетела весь мир и под названием "Комбат" стала символом воинского мужества, доблести и отваги советского народа-освободителя. В мае 1980 года в честь подвига Еременко на въезде в Славяносербск был установлен памятник.10 июля — Луганск