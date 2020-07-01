Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за крушения MH17

«Сегодня правительство Нидерландов решило подать иск к России в Европейский суд по правам человека за её роль в крушении рейса MH17», — говорится в заявлении.

Фото: Reuters / © Maxim ZmeyevНидерланды подадут иск против России в Европейский суд по правам человека "за ее роль" в крушении MH17, заявили в правительстве страны, передает РИА Новости.Правительство, отмечается в сообщении, подавая это ходатайство, «делится всей доступной и имеющей отношение к делу информацией о крушении MH17».Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Расследование вела Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, Россия в нем не участвовала. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.При этом, как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, ССГ проигнорировала переданные Москвой данные российских радаров, а также документацию о том, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории. Хотя в первый день суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Как отмечал Владимир Путин, Москва не сможет признать результаты расследования, в котором не принимает полноценного участия.Суд по делу начался в Нидерландах 9 марта этого года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных судят заочно.