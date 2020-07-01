Народный Совет внес изменения в закон об Общественной палате ЛНР

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики "Об Общественной палате Луганской Народной Республики".

Полномочный представитель главы ЛНР в Народном Совете Нина Галан проинформировала, что проект закона внесен на рассмотрение парламента руководителем Республики Леонидом Пасечником и направлен на усовершенствование механизмов обеспечения деятельности Общественной палаты (ОП) ЛНР.

"Согласно закону, организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты ЛНР осуществляется аппаратом ОП, который создается по решению главы ЛНР и действует на основании устава, утверждаемого главой ЛНР", – рассказала она.

Галан уточнила, что "аппарат ОП ЛНР является государственным учреждением, имеет печать с изображением Государственного герба ЛНР и со своим наименованием".

Представитель главы ЛНР в Народном Совете уточнила, что "органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя аппарата Общественной палаты от имени Луганской Народной Республики, за исключением принятия решений о создании и прекращении деятельности аппарата, является администрация главы ЛНР".

"Принятие закона будет способствовать эффективному исполнению Общественной палатой своих функций и полномочий", – подчеркнула она.

10 июля — Луганск