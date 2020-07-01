Народный Совет уточнил порядок официального использования Государственного герба ЛНР

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики "О Государственном гербе Луганской Народной Республики".

Председатель парламентского комитета по вопросам законодательной и нормотворческой деятельности, государственного строительства, инновационной и регуляторной политики, местного самоуправления и организации работы Народного Совета Дмитрий Кукарский рассказал, что документом внесены изменения в действующий закон в части уточнения порядка официального использования Государственного герба ЛНР.

"Законом признаются утратившими силу абзацы 7 и 12 части 1 статьи 2 закона "О Государственном гербе Луганской Народной Республики" в связи с тем, что утратил силу закон "О военных судах Луганской Народной Республики". Изменения, внесенные в часть 2 статьи 2 закона, позволят урегулировать правоотношения по официальному использованию Государственного герба ЛНР судебным департаментом, органами и учреждениями судебного департамента, а также уполномоченным по правам ребенка ЛНР", – пояснил он.

Кукарский добавил, что законом также внесено дополнение, регламентирующее размещение Государственного герба ЛНР на зданиях и в помещениях государственных органов Республики.

10 июля — Луганск