Пострадавшие от агрессии ВСУ первомайцы получили в Москве консультации по искам в ЕСПЧ

Очередная группа пострадавших от военной агрессии Киева жителей Первомайска при поддержке общественной организации (ОО) "Мемориал" провела в Москве консультации с юристами по оформлению исковых формуляров в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом ЛИЦ сообщила пресс-служба организации.

"Состоялся очередной выезд жителей Луганской Народной Республики, пострадавших в результате украинской агрессии, для оформления исковых формуляров в Европейский суд по правам человека, расположенном во французском Страсбурге. Участники общественной организации "Мемориал" 8 июня организовали рабочую встречу инициативной группы пострадавших жителей улицы Харьковская города Первомайска с адвокатами правозащитной фирмы (Москва), более пяти лет оказывающей помощь пострадавшим от украинской агрессии в оформлении и последующей передаче исковых формуляров в ЕСПЧ", - говорится в сообщении.

Жительница одного из пострадавших домов прифронтового города Елена рассказала, что территориальная община Первомайска в начале 2020 года обратилась в "Мемориал" с просьбой об оказании юридической помощи и предоставлении интересов в Европейском суде.

"Впервые наш 80-квартирный дом пострадал 4 августа 2014 года. В этот день над городом кружили украинские военные самолеты, расстреливая из бортовых авиационных пулеметов людей, находящихся на площади Боевой Славы – именно там, где горит Вечный огонь у подножья памятника Воинам-освободителям Великой Отечественной войны. В полдень, около 13:00, обстрел города продолжился со стороны Попасной уже из крупнокалиберной артиллерии с применением осколочно-фугасных снарядов", - рассказала Елена.

Она уточнила, что в результате попадания снарядов были уничтожены 40 квартир в двух подъездах. Люди целыми семьями, со стариками и детьми, "ничего не успев взять из собственных квартир, прятались в подвале горящего и разрушающегося дома".

Жительница Первомайска напомнила, что в результате обстрелов две женщины погибли во дворе собственного дома на глазах у малолетних детей, бежавших в подвал с детской площадки.

"У родных не было даже возможности нормально их похоронить. Под непрекращающимся артиллерийским огнем соседи смогли захоронить погибших во дворе своего дома на небольшой глубине. Позже тела погибших были перезахоронены на окраине стихийного кладбища в селе Сокологоровка в общей могиле", - добавила она.

Еще один истец, Юлия, напомнила, что жители в тот период три месяца ютились в сыром и душном подвале полуразрушенного дома, не поднимаясь на поверхность. И только осенью, когда значительно похолодало, вынуждены были вернуться в свои квартиры.

"А 6 февраля 2015 года в 22:15, когда мирные люди готовились ко сну, наш дом опять обстреляли. Били из (реактивных систем залпового огня) РСЗО "Град" со стороны Попасной. Тогда подъезд обрушился, погибли парень и женщина, сиротой остался ребенок. Малыша вместе с бабушкой спасатели достали из-под завалов и доставили в реанимационное отделение Стахановской горбольницы. Ему только спустя два дня сказали, что его мама погибла", - вспоминает она ужасы пережитых дней.

Соорганизатор рабочей встречи, участница ОО "Мемориал" Татьяна уточнила, что это уже седьмой выезд жителей Республики для встечи с юристами. Группы состояли из 18 человек, каждый из которых также представлял интересы своих родных, близких и соседей, не имеющих возможность выехать.

"Специфика работы этого международного института отражена в самом названии суда, заявляющем о своей приверженности защите прав и свобод человека, отстаивании справедливости и всеобщего мира. Простые мирные жители – члены территориальной общины города Первомайска – обращают внимание европейцев на преступные действия украинских военных формирований, требуют дать оценку военным преступлениям ассоциированного члена Европейского союза – государства Украина, которое несет ответственность за действия всех своих органов и представителей", - подчеркнула она.

Напомним, первая группа пострадавших от военной агрессии ВСУ жителей ЛНР при поддержке общественной организации ОО "Мемориал" отправила жалобы в Европейский суд по правам человека в мае 2019 года.

Общественная организация "Мемориал" по состоянию на начало ноября 2019 года помогла направить иски в ЕСПЧ и Международный уголовный суд (МУС) более 900 пострадавшим от действий Киева жителям ЛНР.

В ноябре 2019 года жители ЛНР и ДНР создали общественную комиссию по оценке экономического ущерба, нанесенного населению Донбасса Украиной.

Приемная организации работает в понедельник, вторник и среду с 10:00 до 17:00 по адресу: Луганск, площадь Героев Великой Отечественной войны, 5. Телефон: (072) 100 34 55,e-mail: oo.memorial@mail.ru .

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

10 июля — Луганск