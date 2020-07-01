Депутаты и активисты закрасили в Луганске более 100 надписей с контактами наркодилеров (ФОТО)

Депутаты Народного Совета ЛНР и активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции "Стоп наркотикам!" закрасили в Луганске более 100 надписей с контактными данными распространителей наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба движения.Там рассказали, что активисты проекта "Дружина" ОД заранее нашли и сфотографировали 350 надписей с адресами, размещенные на стенах в кварталах Мирный, Ольховский, 50 лет Октября и на центральных улицах города, а также распечатали 100 фотографий таких мест для участников акции. Баллончики с краской приобрели депутаты Народного Совета ЛНР."Массовая акция в Луганске будет проходить в несколько этапов. План данного этапа в 100 надписей участники акции выполнили", - говорится в сообщении.К акции присоединились депутаты Народного Совета ЛНР от ОД "Мир Луганщине" Светлана Гизай, Светлана Хворостян, Павел Пилавов, Александр Ермоленко, Жанна Марфина и Александр Криеренко, а также активисты "Дружины", представители автомобильного клуба Royal club, спортивного клуба "Осьминог", автомобильного тюннинг-ателье PRO100 tuning и реабилитационного центра Victory, который занимается лечением наркомании и алкоголизма.Поверх закрашенных адресов участники нанесли надписи "Здоровый образ жизни", "#ПротивНаркотиков" и логотипы организаций, которые присоединились к акции."Это действительно мощный удар для тех, кто распространяет наркотики, - сказала Гизай. - Мы с ребятами работали на одном квартале и были шокированы количеством Telegram-каналов на стенах домов. У нас был заранее подготовленный список мест, где нанесены эти адреса. Но по пути мы встречали и те, которых нет в списке. Без каких-либо обсуждений мы ликвидировали каждую".Координатор проекта "Дружина" Филипп Кобцев добавил, что распространение наркоторговцами рекламных надписей является серьезной проблемой."Борьба с наркотиками – одно из важных поручений главы ЛНР Леонида Пасечника. Мы приобщаем молодежь к этому", - отметил он.Руководитель реабилитационного центра Victory Вадим Кузик подчеркнул, что подобные мероприятия позволяют эффективно бороться с распространением наркотиков."Раньше закрашивали надписи с адресами Telegram-каналов понемногу, но сегодня вышли на более высокий уровень. Когда закрашиваешь всего лишь несколько надписей, их быстро, к сожалению, восстанавливают. А сегодня мы ударим массово и на какое-то время это исчезнет. Наркоторговцев не так много, как нас. Поэтому если делать это постоянно – мы сможем убрать рекламу наркотиков совсем из нашего города", - сказал Кузик.Ранее ОД "Мир Луганщине" по поручению главы ЛНР Леонида Пасечника объявило сбор информации о фактах распространения наркотиков на территории Республики.Информацию о фактах употребления и распространения наркотиков можно сообщать по телефонам:Также можно обращаться на горячую линию главы ЛНР по телефонам:ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.10 июля — Луганск