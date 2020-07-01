Народный Совет внес изменения в закон о физкультуре и спорте относительно сферы фитнеса

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики "О физической культуре и спорте".

Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодежи, спорта и туризма Иван Санаев проинформировал, что целью принятия закона является совершенствование правового регулирования фитнес-индустрии в Луганской Народной Республике.

"В последние годы наблюдается увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом, которые пользуются услугами фитнес-центров. Однако в действующем законодательстве вопрос правового регулирования в сфере фитнеса должным образом не отражен. В принятом документе содержится ряд дополнений в закон "О физической культуре и спорте", отражающих особенности и специфику оказания соответствующих услуг, а также положения, которые касаются регулирования деятельности в сфере фитнеса, осуществляемой спортивными клубами, тренерами и иными специалистами в области физической культуры и спорта", – рассказал он.

Санаев уточнил, что "закон устанавливает понятие "фитнес-центр", его права и обязанности, в числе которых организация и оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию, подготовка населения к выполнению нормативов ГТО, привлечение квалифицированных работников, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками в сфере оказания соответствующих услуг, обеспечение условий для повышения их квалификации".

Депутат добавил, что в закон "О физической культуре и спорте" введена новая статья, которой устанавливается необходимость оказания услуг в соответствии с положениями закона и принятыми на его основе нормативными правовыми актами и стандартами в сфере фитнеса.

10 июля — Луганск