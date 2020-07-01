Народный Совет усилил админответственность за нарушение порядка ценообразования

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в статью 14.13 Кодекса Луганской Народной Республики об административных правонарушениях".

"Закон принят с целью усовершенствования правового регулирования вопросов административной ответственности за отдельные правонарушения в области предпринимательской деятельности, связанные с порядком ценообразования. В частности, внесены изменения в статью 14.13 "Нарушение порядка ценообразования" Кодекса ЛНР об административных правонарушениях (КоАП) для усиления и дифференциации ответственности за предоставление субъектом хозяйствования недостоверных сведений или непредставление документов, необходимых для подтверждения условий формирования, установления и применения цен", – рассказал председатель парламентского комитета по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов.

Он уточнил, что санкции действующей редакции части 3 статьи 14.13 КоАП предусматривают наложение административного штрафа на юридических лиц – 1 тыс. руб. за каждый вид товара, на физических лиц-предпринимателей – 500 руб. за каждый вид товара. При этом ответственность должностных лиц субъектов хозяйствования не устанавливается.

"Принятым законом санкции части 3 статьи 14.13 КоАП изменены в сторону усиления ответственности юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, а также установлена ответственность должностного лица в виде административного штрафа от двух до шести тысяч рублей", – проинформировал депутат.

Попов добавил, что, "кроме того, статья 14.13 КоАП дополнена новой частью 4, устанавливающей повышенную ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 данной статьи".

"Принятие закона окажет превентивное воздействие на субъектов хозяйствования и будет способствовать неукоснительному соблюдению порядка ценообразования, позволит эффективно противодействовать правонарушениям в сфере ценообразования, что особенно актуально в условиях режима повышенной готовности, введенного на территории ЛНР в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", – сказал он.

10 июля — Луганск