Собор Святой Софии стал мечетью

Фото: ReutersГоссовет Турции аннулировал решение от 1934 года о музейном статусе собора Святой Софии в Стамбуле и зарегистрировал храм как мечеть, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Turk.Президент страны Тайип Эрдоган сообщил, что подписал соответствующий указ. Таким образом, Айя-София стала мечетью и в ней можно будет проводить молитвы.Происходящее вызвало большой резонанс. Ранее обеспокоенность выражали в ЮНЕСКО, Греции, России и других организациях и государствах. Однако глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркивал, что Анкара вправе действовать без учета мнений других стран.Айя-Софию основал христианский император Юстиниан, открытие состоялось в 537 году. Более тысячи лет собор был самым большим в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году его перестроили в мечеть, но с 1934-го здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем.