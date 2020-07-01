Совет атаманов при главе администрации Луганска приступил к работе (ФОТО)

Совет атаманов при главе администрации Луганска начал свою работу. Об этом с учредительного собрания, состоявшегося в горадминистрации, передает корреспондент ЛИЦ."С сегодняшнего дня совет атаманов при главе администрации Луганска начнет полноценную работу по казачьим направлениям: молодежным, патриотическим, церковным и так далее. Довольно много у нас задумок, и я уверен, что казаки Луганской Народной Республики эти задумки поддержат и включатся в их реализацию", - сказал советник главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко.В соответствии с утвержденным указом главы ЛНР типовым положением о совете атаманов и положением об администрации Луганска численный состав совета атаманов своим распоряжением утвердил глава администрации Луганска Манолис Пилавов. В него вошли 13 представителей казачьих организаций, наиболее эффективно действующих в столице.Юрченко отметил, что "сегодняшним событием завершен процесс формирования казачьих совещательных органов во всех городах и районах Республики"."Сегодня в Луганске состоялся уже 14-й совет атаманов по формированию структуры при главах администраций. Основная цель советов – создание механизма принятия совместных решений казачьими организациями и руководством городов и районов", - пояснил он.Пилавов поздравил присутствующих с началом "большой и важной работы на благо города и Республики".Он отметил, что казачьи объединения Луганска имеют свои яркие традиции, "которые вписаны в многонациональную историю города"."Свою заметную роль казачество сыграло в период активных боевых действий 2014 года, этот фактор повышает престиж и популярность казачьих объединений. Тот перечень работы, который мы сегодня совместно перед собой ставим, – это, в первую очередь, сохранение тех традиций и обрядов, которые были заложены еще предками-казаками; это, безусловно, патриотическое воспитание нашей молодежи; это, конечно, участие и в общественной жизни столицы нашей Республики, чтобы престиж города Луганска рос", - обратился он к членам совета.Первым решением новосозданного органа стало принятие плана мероприятий на ближайший период. Участники совета решили до 1 августа подготовить план работы со структурными подразделениями горадминистрации по таким направлениям, как: сохранение памятников природы, истории и культуры; развитие народных обычаев и традиций; участие в патриотическом воспитании молодежи, в том числе и во время каникул; развитие традиционных казачьих видов спорта; организация оказания помощи социально незащищенным луганчанам; взаимодействие в организации экологической безопасности и противоэпидемических мероприятий. Кроме того, казаки поддержали инициативу градоначальника о широком участии в мероприятиях, посвященных 225-й годовщине со дня образования Луганска.Совет атаманов в ближайшее время будет собираться не реже одного раз в месяц.Ранее Юрченко сообщал, что советы атаманов при главах городов и районов ЛНР начнут работу до конца июля, после чего их представители будут приглашены для участия в работе очередного Совета атаманов при главе Республики.Напомним, первое заседание Совета атаманов при главе ЛНР руководитель Республики Леонид Пасечник провел в июле 2019 года.10 июля — Луганск