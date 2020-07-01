Россия начнет снимать ограничения на международные полеты с 15 июля

"Это стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции", — сказала она на брифинге.

"И рассчитывается этот показатель — 40 на 100 тысяч населения — за 14 дней, то есть, известный нам всем инкубационный период", — объяснила она.

"Или, если граждане не имеют теста на COVID, то до получения отрицательного результата они помещаются в обсерватор", — уточнила она.

Фото: РИА НовостиС 15 июля власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.По словам вице-премьера, авиасообщение начнут возобновлять со странами, заболеваемость COVID-19 в которых составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения. Среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни в таких государствах не должен превышать одного процента.Авиационным властям, отметила Голикова, нужно будет провести переговоры и выяснить, какие страны соответствуют этим критериям. Авиасообщение будет возобновляться по принципу взаимности.Также вице-премьер рассказала, что прилетевших из мест с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вероятно, будут отправлять в карантин.Для въезда в Россию иностранцы должны будут предоставить справку, полученную не менее чем за три дня до прибытия. Россияне же смогут показать результаты теста на коронавирус или сдать его уже дома."По прилету в течение трех дней провести соответствующее ПЦР-исследование для того, чтобы мы были ознакомлены с результатом", — заключила Голикова.