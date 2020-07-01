Синоптики прогнозируют днем 11 июля в ЛНР до 32 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 11 июля будет колебаться от 13 градусов выше нуля ночью до 32 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 10 июля до 21:00 11 июля на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 27-32 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 14-16 градусов выше нуля, днем – 29-31 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 14-16 градусов ночью и 28-30 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 13-15 градусов тепла ночью до плюс 28-30 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 11 июля метеорологи отмечали в 1935 году – плюс 6,4 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1996 году и составляла плюс 38,6 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 11 июля – 03:51, время захода – 21:01. Продолжительность светового дня составит 17 часов 10 минут.

По предварительному прогнозу, 12-13 июля местами ожидаются кратковременные дожди и грозы; температурный фон существенно не изменится.

10 июля — Луганск