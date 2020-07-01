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Путин о диалоге России и партнеров: "Мы не должны выглядеть как придурки"

Sergey Сегодня, 22:150Новости
Путин о диалоге России и партнеров: "Мы не должны выглядеть как придурки"
Фото: РИА Новости
Москва предпочитает общается с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1", передает РИА Новости.
У главы государства спросили, почему российские власти ведут себя корректно с теми, кто иногда позволяет себе откровенное хамство.
"Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают ей размахивают. Да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями", — ответил Путин.

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