Непогода оставила без электричества почти 5,3 тыс. абонентов в четырех регионах ЛНР - МЧС

Почти 5,3 тыс. абонентов в четырех регионах Республики остались без электроснабжения из-за аварийных отключений, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"В Луганске в результате аварийных отключений, вызванных неблагоприятными погодными условиями, без электроснабжения 3 738 абонентов поселка Косиора, района квартала Гаевого)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результатке аварийных отключений без электроснабжения остались 1 100 абонентов Алмазной; 132 абонента луганского поселка Малая Вергунка; 172 абонента Лутугинского района; 117 абонентов Славяносербского района.

Ранее в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР сообщили, что 14 июля в Республике ожидаются гроза, град, ливни и усиление ветра до 20 м/с.

14 июля — Луганск