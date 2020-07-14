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Более 2,7 тыс. абонентов Зимогорья остались без водоснабжения из-за аварии – МЧС

root 14-07-2020, 09:1539Новости
Более 2,7 тыс. абонентов Зимогорья остались без водоснабжения из-за аварии – МЧС
Более 2,7 тыс. абонентов Зимогорья остались без водоснабжения вследствие аварии на насосной станции. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
"В Зимогорье в результате перепада напряжения произошла аварийная остановка насоса на насосной станции шахты "Черкасская", в результате чего без водоснабжения остались 2 730 абонентов, в том числе городская больница, гимназия, ясли-сад", - говорится в сообщении.
Ремонтные работы запланированы на сегодня.
14 июля — Луганск

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