Более 2,7 тыс. абонентов Зимогорья остались без водоснабжения из-за аварии – МЧС

Более 2,7 тыс. абонентов Зимогорья остались без водоснабжения вследствие аварии на насосной станции. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"В Зимогорье в результате перепада напряжения произошла аварийная остановка насоса на насосной станции шахты "Черкасская", в результате чего без водоснабжения остались 2 730 абонентов, в том числе городская больница, гимназия, ясли-сад", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы запланированы на сегодня.

14 июля — Луганск