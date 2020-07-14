Всю ночь под дождем перед КПВВ провели 13 жителей Донбасса. ФОТО



На линии разграничения в Донбассе у автобусной остановке перед КПВВ «Новотроицкое» остались ночевать 13 человек, которых пограничники ДНР не пропустили на свою территорию.

Как сообщил на своей странице в соцсети волонтер Евгений Каплин, все они не смогли пересечь линию разграничения в сторону Донецка из-за отсутствия в списках, согласованных на пропуск, передает Depo.Донбасс.

«В палатку, установленную внутри КПВВ людей не запустили, на улице идет дождь. Питьевая вода в баках на КПВВ отсутствует уже несколько дней», — написал Каплин.

Он добавил, что его коллеги из гуманитарного центра «Пролесок-Волноваха» находились с людьми на месте.

«Привезли пищу и питьевую воду. Под дождем кормим людей. С ними работает психолог гуманитарной миссии. В группе ночует человек с критическим заболеванием ноги «, — добавил Каплин.

Новости Донецка - Сегодня, 09:24 51 На Донбассе перед КПВВ под дождем ночевали люди, которых боевики не пропустили в сторону Донецка.На линии разграничения в Донбассе у автобусной остановке перед КПВВ «Новотроицкое» остались ночевать 13 человек, которых пограничники ДНР не пропустили на свою территорию.Как сообщил на своей странице в соцсети волонтер Евгений Каплин, все они не смогли пересечь линию разграничения в сторону Донецка из-за отсутствия в списках, согласованных на пропуск, передает Depo.Донбасс.«В палатку, установленную внутри КПВВ людей не запустили, на улице идет дождь. Питьевая вода в баках на КПВВ отсутствует уже несколько дней», — написал Каплин.Он добавил, что его коллеги из гуманитарного центра «Пролесок-Волноваха» находились с людьми на месте.«Привезли пищу и питьевую воду. Под дождем кормим людей. С ними работает психолог гуманитарной миссии. В группе ночует человек с критическим заболеванием ноги «, — добавил Каплин. Новости Донецка - Сегодня, 09:24 51

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