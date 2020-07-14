Всю ночь под дождем перед КПВВ провели 13 жителей Донбасса. ФОТО
На Донбассе перед КПВВ под дождем ночевали люди, которых боевики не пропустили в сторону Донецка.
На линии разграничения в Донбассе у автобусной остановке перед КПВВ «Новотроицкое» остались ночевать 13 человек, которых пограничники ДНР не пропустили на свою территорию.
Как сообщил на своей странице в соцсети волонтер Евгений Каплин, все они не смогли пересечь линию разграничения в сторону Донецка из-за отсутствия в списках, согласованных на пропуск, передает Depo.Донбасс.
«В палатку, установленную внутри КПВВ людей не запустили, на улице идет дождь. Питьевая вода в баках на КПВВ отсутствует уже несколько дней», — написал Каплин.
Он добавил, что его коллеги из гуманитарного центра «Пролесок-Волноваха» находились с людьми на месте.
«Привезли пищу и питьевую воду. Под дождем кормим людей. С ними работает психолог гуманитарной миссии. В группе ночует человек с критическим заболеванием ноги «, — добавил Каплин.
Новости Донецка - Сегодня, 09:24 51
На линии разграничения в Донбассе у автобусной остановке перед КПВВ «Новотроицкое» остались ночевать 13 человек, которых пограничники ДНР не пропустили на свою территорию.
Как сообщил на своей странице в соцсети волонтер Евгений Каплин, все они не смогли пересечь линию разграничения в сторону Донецка из-за отсутствия в списках, согласованных на пропуск, передает Depo.Донбасс.
«В палатку, установленную внутри КПВВ людей не запустили, на улице идет дождь. Питьевая вода в баках на КПВВ отсутствует уже несколько дней», — написал Каплин.
Он добавил, что его коллеги из гуманитарного центра «Пролесок-Волноваха» находились с людьми на месте.
«Привезли пищу и питьевую воду. Под дождем кормим людей. С ними работает психолог гуманитарной миссии. В группе ночует человек с критическим заболеванием ноги «, — добавил Каплин.
Новости Донецка - Сегодня, 09:24 51
Метки: {keywords}