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Авария на насосной станции шахты «Черкасская», Зимогорье осталось без воды

verter Сегодня, 09:300Новости
Авария на насосной станции шахты «Черкасская», Зимогорье осталось без воды
Более 2,7 тыс. абонентов Зимогорья остались без водоснабжения вследствие аварии на насосной станции.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«В Зимогорье в результате перепада напряжения произошла аварийная остановка насоса на насосной станции шахты «Черкасская», в результате чего без водоснабжения остались 2 730 абонентов, в том числе городская больница, гимназия, ясли-сад», — говорится в сообщении.
Ремонтные работы запланированы на сегодня. Удобный город - Сегодня, 09:14 53

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