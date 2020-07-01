Аварийные отключения света в Луганске на юге города
Почти 5,3 тыс. абонентов в четырех регионах остались без электроснабжения из-за аварийных отключений, вызванных неблагоприятными погодными условиями.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
«В Луганске в результате аварийных отключений, вызванных неблагоприятными погодными условиями, без электроснабжения 3 738 абонентов поселка Косиора, района квартала Гаевого», — говорится в сообщении.
Кроме того, в результатке аварийных отключений без электроснабжения остались 1 100 абонентов Алмазной; 132 абонента луганского поселка Малая Вергунка; 172 абонента Лутугинского района; 117 абонентов Славяносербского района.
Ранее в Центре гидрометеорологии сообщали, что 14 июля в Луганске ожидаются гроза, град, ливни и усиление ветра до 20 м/с. Удобный город - Сегодня, 09:05 80
Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
«В Луганске в результате аварийных отключений, вызванных неблагоприятными погодными условиями, без электроснабжения 3 738 абонентов поселка Косиора, района квартала Гаевого», — говорится в сообщении.
Кроме того, в результатке аварийных отключений без электроснабжения остались 1 100 абонентов Алмазной; 132 абонента луганского поселка Малая Вергунка; 172 абонента Лутугинского района; 117 абонентов Славяносербского района.
Ранее в Центре гидрометеорологии сообщали, что 14 июля в Луганске ожидаются гроза, град, ливни и усиление ветра до 20 м/с. Удобный город - Сегодня, 09:05 80
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