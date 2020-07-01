Глава Евпатории: Собчак в Крым не приглашали и не ждут

«Это неуважение не только к крымчанам, но и тем людям, которые сюда ежегодно приезжали, приезжают и будут приезжать. Раз так, то мы ее и не ждем, и не приглашаем сюда», — отметила Харитоненко в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Есть определенные ограничения по приему групп детей. На сегодняшний день менее 60% приезжих, которые должны были быть именно в сфере детского оздоровления», — рассказала Харитоненко.

«В Евпатории мы по ценовой политике не наблюдаем завышения цен в кафе и гостиницах. В частном секторе другая тенденция, — добавила председатель городского Совета Евпатории. — Мы всех встречаем и ждем. У нас в Евпатории 88 пляжных территорий, которые принимают наших туристов».

Председатель городского Совета Евпатории Олеся Харитоненко прокомментировала высказывания телеведущей Ксении Собчак, отказывающейся отдыхать в Крыму по политическим причинам.Крымский политик добавила, что курортный сезон в Крыму начался успешно, а Евпатория является прежде всего детской здравницей.Что касается самостоятельного отдыха, завышения цен на гостиницы и кафе не наблюдается.Олег Волко