Глава Евпатории: Собчак в Крым не приглашали и не ждут
Председатель городского Совета Евпатории Олеся Харитоненко прокомментировала высказывания телеведущей Ксении Собчак, отказывающейся отдыхать в Крыму по политическим причинам.
«Это неуважение не только к крымчанам, но и тем людям, которые сюда ежегодно приезжали, приезжают и будут приезжать. Раз так, то мы ее и не ждем, и не приглашаем сюда», — отметила Харитоненко в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».
Крымский политик добавила, что курортный сезон в Крыму начался успешно, а Евпатория является прежде всего детской здравницей.
«Есть определенные ограничения по приему групп детей. На сегодняшний день менее 60% приезжих, которые должны были быть именно в сфере детского оздоровления», — рассказала Харитоненко.
Что касается самостоятельного отдыха, завышения цен на гостиницы и кафе не наблюдается.
«В Евпатории мы по ценовой политике не наблюдаем завышения цен в кафе и гостиницах. В частном секторе другая тенденция, — добавила председатель городского Совета Евпатории. — Мы всех встречаем и ждем. У нас в Евпатории 88 пляжных территорий, которые принимают наших туристов».
Олег Волко
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