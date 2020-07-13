Донбасс. Оперативная лента военных событий 14.07.2020

«Накануне вечером, в 19:35 со стороны поселка Талаковка – в сторону села Коминтерново выпущено 10 мин калибром 120 мм», – сказано в сообщении.

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