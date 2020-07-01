Аграрии ЛНР заготовили 7,7 тыс. тонн грубых кормов для сельхозживотных – Минсельхоз

Аграрии Республики уже заготовили на предстоящую зимовку 7,7 тыс. тонн грубых кормов для сельскохозяйственных животных. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

"Сейчас в агроформированиях Республики активно идет заготовка грубых кормов. По состоянию на сегодняшний день уже заготовлено 7,5 тысяч тонн сена, 161 тонна сенажа и 49 тонн соломы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всего планируется заготовить сена с учетом частичной его реализации населению 11,9 тыс. тонн.

14 июля — Луганск