Птицеводческие предприятия ЛНР в I полугодии увеличили производство яиц на 16%

Птицеводческие предприятия Республики в I полугодии увеличили объемы производства яиц на 16% к уровню прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

"Согласно оперативным данным районных управлений (отделов) агропромышленного развития Республики, производство яиц (в I полугодии – примечание ЛИЦ) к аналогичному периоду прошлого года увеличилось на 16%, мяса – на 5%, среднесуточные привесы свиней на выращивании и откорме - на 16%, крупного рогатого скота – на 8%, поголовье овец – на 15% и птицы – на 32%", - говорится в сообщении.

Производство молока к плановым показателям составило 102%.

"Улучшились показатели работы по воспроизводству стада. За отчетный период в сравнении с прошлым годом получено больше приплода телят от коров на 15% и ягнят – на 68%", - отметили в ведомстве.

14 июля — Луганск