Молодежные активисты раздали перевальчанам более 500 листовок об акции "Стоп наркотикам!"

Активисты проекта "Молодая гвардия" Перевальского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" раздали более 500 листовок в рамках акции "Стоп наркотикам!". Об этом сообщила пресс-служба движения."Ребята раздали прохожим более 500 листовок, в которых указаны номера телефонов проекта "Горячая линия" ОД "Мир Луганщине" и горячей линии главы ЛНР Леонида Пасечника", - говорится в сообщении.Активисты призвали жителей города сообщать о фактах употребления и распространения наркотиков по указанным номерам телефонов."Мы раздаем визитки с номерами горячих линий, чтобы каждый мог обратиться туда. Борьба с наркотиками – это борьба не только правоохранительных органов, а наша общая борьба. Мы должны сделать все, чтобы обезопасить свое будущее", – сказала активистка проекта "Молодая гвардия" Валерия Зубкова.Ранее ОД "Мир Луганщине" по поручению главы ЛНР Леонида Пасечника объявило сбор информации о фактах распространения наркотиков на территории Республики.Информацию о фактах употребления и распространения наркотиков можно сообщать по телефонам:Также можно обращаться на горячую линию главы ЛНР по телефонам:ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.14 июля — Луганск