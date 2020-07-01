Депутаты обсудили перспективы работы с общественниками Ленинского района Луганска (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦДепутаты Народного Совета ЛНР от общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", активисты движения и сотрудники администрации Луганска обсудили перспективы совместной работы с представителями органов самоорганизации населения Ленинского района. Об этом из мэрии столицы, где проходила встреча, передает корреспондент ЛИЦ.Участниками мероприятия стали депутаты Народного Совета ЛНР Павел Пилавов, Нелли Задирака, Олег Попов, Александр Ермоленко, заместитель главы администрации Луганска Оксана Терещенко, а также координаторы проектов "Молодая гвардия", "Волонтер", "Мы помним!", "Горячая линия" и "Забота о ветеранах" ОД "Мир Луганщине"."Вы являетесь связующим звеном между органами местного самоуправления, законодательной власти и населением. Поэтому вам всем розданы анкеты, хотелось бы, чтобы вы отразили там проблемы, волнующие людей, а мы внесем их в базу данных вопросов, которые надо решать. И при первой же возможности они будут решаться. Совместно у нас все получится", – обратился к представителям органов самоорганизации населения Пилавов, выступивший модератором встречи.Терещенко рассказала председателям уличных квартальных комитетов о недавно вступивших в силу нормативных правовых актах, связанных с их деятельностью, а также новых правилах благоустройства Луганска."Нам, луганчанам, хочется, чтобы нам было не стыдно за наш город, чтобы он был чистым, опрятным, чтобы наши дети росли в хороших условиях. И органы самоорганизации населения играют в этом очень важную роль. Сейчас совместно с нашими экологами разработан текст предупреждения о нарушении правил благоустройства, он будет отпечатан в нужном количестве, чтобы вы могли не просто устно работать с населением, но и от лица администрации оставлять это предупреждение об устранении нарушений", – сказала она.Координаторы проектов ОД "Мир Луганщине" рассказали собравшимся о своей деятельности, предложив представителям органов самоорганизации населения обращаться к активистам движения для организации совместных мероприятий и оказания помощи нуждающимся жителям Ленинского района.Квартальные обсудили с представителями властей возможность совершенствования работы общественного транспорта, создания новых остановочных павильонов, проблемные вопросы водоснабжения, ремонта дорог и другие.В завершение встречи представители "Мира Луганщине" передали председателям органов самоорганизации населения новые штампы, которые они смогут использовать при выдаче справок с места жительства, о составе семьи, для заверения актов о фактическом проживании и характеристик жителей кварталов.Напомним, что ранее аналогичные встречи прошли в Артемовском, Жовтневом и Каменнобродском районах Луганска.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.14 июля — Луганск