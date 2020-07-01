"Накормить, напоить, спать уложить": Наивные американцы по-своему поняли слова русской сказки

Наивные американцы по-своему поняли слова русской сказки и использовали их в самый разгар холодной войны. "Накормить, напоить, спать уложить", - об этом просили лётчики США, если попадут в плен к советским военным.Пользователь Twitter с ником Александр Невский разместил фотографию внутренней стороны куртки военного лётчика США 1959 года. На подкладке нашивка с американским флагом и надписями."Я американец" - написано по-русски, что не оставляет сомнений в том, кому предназначалось данное послание. Чуть ниже эта же фраза начертана латиницей. Дальше на нашивке три столбика. В первом текст на русском, во втором - на китайском, в третьем - на корейском."Я американский лётчик. Мой самолёт уничтожен. Пожалуйста, накормите и приютите меня и отвезите меня в американское посольство или консульство или американскую военную часть" - гласит надпись. В конце добавлено, что правительство США вознаградит тех, кто будет добр к американскому солдату.Этот снимок давно кочует по страницам соцсетей. Тысячи пользователей вдоволь посмеялись над наивностью американских военных. Многие вспомнили о русских народных сказках, где описывалось, как нужно встречать путников.Но немало людей отметили, насколько американцы отличаются от русских солдат. И в России, и в СССР (особенно в разгар холодной войны) бойцам говорили, что никогда нельзя сдаваться. Нужно выбирать смерть, а не плен.источник