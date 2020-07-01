21-летний ульяновец спас бабушку из горящего дома

Во время ЧП парень не был на работе, он просто проезжал мимо, увидел горящий дом и проявил настоящий героизм.Пожар, напомним, произошел 8 июля на улице Заречной в селе Верхняя Маза Радищевского района Ульяновской области. Молодой пожарный 27-ПСЧ Владислав Бурханов проезжал на личном автомобиле и увидел, что горит жилой дом.Не теряя драгоценного времени, Влад в первую очередь оповестил соседей, попросил сообщить о происшествии в пожарную охрану по номеру 101. От сельчан и узнал, что в доме находится 80-летняя бабушка. Не раздумывая отважный парень бросился спасать пенсионерку. К тому времени крыльцо и входная дверь уже были охвачены пламенем. Взяв ведра с водой, Владислав залил огонь и вбежал в дом, окутанный густым дымом. В одной из комнат обнаружил спящую женщину. Спасатель разбудил хозяйку и, накрыв найденным в комнате одеялом, вывел её из горящего дома. Женщина не пострадала, ей даже помощь медиков не потребовалась.До прибытия первых пожарных подразделений Владислав организовал тушение пожара подручными средствами совместно с жителями соседних домов. А потом помогал и подоспевшим специалистам.Дом и надворные постройки серьезно пострадали от огня. Предположительная причина пожара - самовозгорание мусора, складированного около сеней.источник