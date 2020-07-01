КПВВ в Счастье будет пешеходным, а в Золотом автомобильным, — правозащитник





«По моей информации, должен открыться пункт пропуска в Счастье, и, скорее всего, он будет пешеходным. Полагаю, что это делается по соображениям безопасности. Также есть информация о том, что должен открыться полноценный КПВВ в Золотом. Моё личное мнение — чем больше будет автомобильных сообщений с неподконтрольной территорией, тем проще будет пересекать линию разграничения, и тем больше будет возможностей для воссоединения подконтрольной и неподконтрольной территории в контексте реинтеграции», — сказал Денис Шахбазьян.



«Кроме того, по-моему мнению, это поспособствует улучшению и укреплению экономических взаимодействий, и, возможно, воссоединению семей, ведь многие жители не могут пересечь линию разграничения в районе Станицы Луганской в силу своего возраста и каких-то физических ограничений. В то же время, у людей нет возможности добираться через автомобильные пункты пропуска, которые находятся в Донецкой области, в виду того, что они достаточно отдалены», — добавил он. Новости Региона - Сегодня, 19:52 204 Открытие новых контрольных пунктов въезда/выезда жизненно необходимо для Луганщины, — об этом в интервью изданию «Трибун» заявил правозащитник Денис Шахбазьян.«По моей информации, должен открыться пункт пропуска в Счастье, и, скорее всего, он будет пешеходным. Полагаю, что это делается по соображениям безопасности. Также есть информация о том, что должен открыться полноценный КПВВ в Золотом. Моё личное мнение — чем больше будет автомобильных сообщений с неподконтрольной территорией, тем проще будет пересекать линию разграничения, и тем больше будет возможностей для воссоединения подконтрольной и неподконтрольной территории в контексте реинтеграции», — сказал Денис Шахбазьян.«Кроме того, по-моему мнению, это поспособствует улучшению и укреплению экономических взаимодействий, и, возможно, воссоединению семей, ведь многие жители не могут пересечь линию разграничения в районе Станицы Луганской в силу своего возраста и каких-то физических ограничений. В то же время, у людей нет возможности добираться через автомобильные пункты пропуска, которые находятся в Донецкой области, в виду того, что они достаточно отдалены», — добавил он. Новости Региона - Сегодня, 19:52 204

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