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Луганчан просят запастись водой. 15 июля часть Луганска отключат от водоснабжения

bot Сегодня, 20:3033Новости
Луганчан просят запастись водой. 15 июля часть Луганска отключат от водоснабжения
«Лугансквода» 15 июля прекратит водоснабжение южной части Луганска в связи с подготовкой объектов водоснабжения к работе в осенне-зимний период.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«В связи с проведением планово-предупредительного ремонта запорной арматуры и насосного оборудования на насосной станции «Артемовская» в Луганске, 15 июля с 08:00 будет прекращена подача воды потребителям Артемовского района, а именно: поселка Косиора, кварталов Мирный, Ольховский, Заречный, Степной, Южный, Героев Сталинграда, Ленинского Комсомола и улиц Победоносная, 2-я Краснознаменная», — говорится в сообщении.
Возобновить водоснабжение планируется к утру 16 июля.
В «Луганскводе» призвали потребителей обеспечить необходимый запас воды.
P.S. Запаситесь водой сами и сообщите об этом своим соседям, особенно пожилым. Удобный город - Сегодня, 16:22 1061

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