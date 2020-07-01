Синоптики прогнозируют днем 15 июля в ЛНР до 25 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 15 июля будет колебаться от 9 градусов выше нуля ночью до 25 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 14 июля до 21:00 15 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью местами слабый кратковременный дождь, днем без существенных осадков; ветер западный 9-14 м/с, температура воздуха ночью 9-14, днем 20-25 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 10-12 градусов выше нуля, днем – 21-23 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 20-22 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 9-11 градусов тепла ночью до плюс 21-23 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 15 июля метеорологи отмечали в 1915 году – плюс 7,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2016 году и составляла плюс 38,2 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 15 июля – 03:55, время захода – 20:57. Продолжительность светового дня составит 17 часов 02 минуты.

По предварительному прогнозу, 16-17 июля осадков не ожидается, температура воздуха повысится на 2-4 градуса.

14 июля — Луганск