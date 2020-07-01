Сотрудники ЭЛУА с марта отремонтировали 58 тыс. кв. м дорог Луганска – мэрия
Специалисты городского коммунального предприятия "Эксплуатационно-линейное управление автодорог" (ЭЛУА) с начала сезона работ, который стартовал 10 марта, отремонтировали 58 тыс. кв. м асфальтового покрытия дорог. Об этом в ходе встречи активистов общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" с представителями органов самоорганизации населения Ленинского района Луганска сообщила заместитель главы городской администрации Оксана Терещенко.
"Если в прошлом году за весь период проведения дорожных работ было отремонтировано 78 тысяч квадратных метров, то на сегодняшний день, а это только середина сезона, мы уже отремонтировали 58 тысяч квадратных метров дорожного полотна", – сказала она.
Терещенко уточнила, что это примерно две трети от запланированных объемов.
"В прошлом году нам погода позволила до декабря укладывать асфальт, но, как правило, ремонтные работы на дорогах заканчиваются в октябре. И мы надеемся, что сможем наши планы откорректировать в сторону увеличения", – добавила замглавы администрации.
Напомним, ранее в столичной администрации сообщали, что специалисты "ЭЛУА" в 2019 году отремонтировали почти 80 тыс. кв. м асфальтового покрытия на дорогах Луганска.
14 июля — Луганск
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