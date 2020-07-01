В Луганске днем 15 июля без существенных осадков, до 23 градусов тепла



Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).

«С 21:00 14 июля до 21:00 15 июля на территории региона ожидается переменная облачность, ночью местами слабый кратковременный дождь, днем без существенных осадков; ветер западный 9-14 м/с, температура воздуха ночью 9-14, днем 20-25 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 10-12 градусов выше нуля, днем — 21-23 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 20-22 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 9-11 градусов тепла ночью до плюс 21-23 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 15 июля метеорологи отмечали в 1915 году — плюс 7,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2016 году и составляла плюс 38,2 градуса.

Время восхода солнца в Луганске 15 июля — 03:55, время захода — 20:57. Продолжительность светового дня составит 17 часов 02 минуты.

По предварительному прогнозу, 16-17 июля осадков не ожидается, температура воздуха повысится на 2-4 градуса.

Погода в Луганске - Сегодня, 20:38 83 Температура воздуха в Луганске 15 июля будет колебаться от 9 градусов выше нуля ночью до 25 градусов тепла днем.Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).«С 21:00 14 июля до 21:00 15 июля на территории региона ожидается переменная облачность, ночью местами слабый кратковременный дождь, днем без существенных осадков; ветер западный 9-14 м/с, температура воздуха ночью 9-14, днем 20-25 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 10-12 градусов выше нуля, днем — 21-23 градуса тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 20-22 градуса выше нуля днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 9-11 градусов тепла ночью до плюс 21-23 градусов днем.Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 15 июля метеорологи отмечали в 1915 году — плюс 7,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2016 году и составляла плюс 38,2 градуса.Время восхода солнца в Луганске 15 июля — 03:55, время захода — 20:57. Продолжительность светового дня составит 17 часов 02 минуты.По предварительному прогнозу, 16-17 июля осадков не ожидается, температура воздуха повысится на 2-4 градуса.Погода в Луганске - Сегодня, 20:38 83

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