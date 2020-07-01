Батальон ВСУ провалил проверку боеготовности из-за пьяных водителей – Народная милиция

Батальон материально-технического обеспечения одной из бригад ВСУ провалил проверку боевой готовности из-за пьяных водителей. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"При проведении внезапной проверки боевой готовности подразделений командованием 30-й бригады в районе поселка Лоскутовка батальон материально-технического обеспечения не смог выполнить задачу по выходу в район формирования колонны, (так как) восемь водителей прибыли в парк бригады в состоянии алкогольного опьянения", - рассказал он.

Филипоненко добавил, что при выезде из автопарка на автомобиле ЗИЛ-131 пьяный водитель придавил стоящего рядом с другим автомобилем сослуживца, в результате чего последний получил "множественные переломы ребер, а также повреждения внутренних органов".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

15 июля — Луганск