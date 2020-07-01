ВСУ заминировали окраину Попасной, где работают патрули ОБСЕ – Народная милиция

Киевские силовики заминировали окраину Попасной, где работают патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"С целью недопущения сотрудников миссии в районы размещения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, вооруженные формирования Украины с использованием противотанковых мин ТМ-62 заминировали окраину населенного пункта Попасная. Ранее нами неоднократно отмечалось нахождение патрулей миссии ОБСЕ в указанном районе", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики призвали местных жителей быть бдительными.

Ранее пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщала, что киевские силовики установили 46 противотанковых мин на автодороге, по которой ездят патрули ОБСЕ.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

15 июля — Луганск