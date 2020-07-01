Бойцы ВСУ во время учений утопили две боевые бронемашины – Народная милиция

Военнослужащие одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"), в ходе тренировки по преодолению водной преграды допустили затопление двух боевых бронемашин. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В рамках мероприятий плана боевой подготовки на полигоне 30-й бригады в районе населенного пункта Николаевка проведена тренировка по преодолению водной преграды экипажами (бронированных разведывательно-дозорных машин) БРДМ-2, в ходе которой из-за нарушения герметичности корпуса были затоплены две боевые машины", – сказал он.

Филипоненко добавил, что "ответственный за проведение занятий заместитель командира первого батальона майор Майдюк в своем объяснении заявил о проведении им предварительной проверки техники и возложил ответственность за утрату имущества на экипажи боевых машин, которые даже не пытались предпринять мер по устранению течи, а спешно покинули технику".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

15 июля — Луганск