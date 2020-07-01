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Замгендиректора В«Почты РоссииВ» по IT предъявлено обвинение

root Сегодня, 15:0025Новости
Замгендиректора В«Почты РоссииВ» по IT предъявлено обвинение
Фото: РИА Новости
Заместителю генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергею Емельченкову предъявлено обвинение в превышении полномочий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию Чертановского суда, передает RT.
Кроме того, как отмечается, Следственный комитет просит для обвиняемого домашний арест.
15 июля в «Почте России» заявили, что СК возбудил уголовное дело в отношении Емельченкова.
Деталей дела в компании не привели.

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