Махинации со страховками в ВСУ нанесли бюджету ущерб на 2,5 млн грн. – Народная милиция

Махинации со страховыми выплатами в одной из бригад ВСУ нанесли бюджету Украины ущерб на более чем 2,5 млн грн. (около 6,5 млн руб.). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что в ходе проверки в 30-й бригаде ВСУ представители специального подразделения налоговой полиции "Фантом" "установили факт фиктивного оформления документов о травмировании 38 военнослужащих соединения".

"Таким образом за пять месяцев нахождения в зоне (так называемой операции объединенных сил) "ООС" преступники причинили ущерб государственному бюджету в размере свыше 2,5 млн гривен", - сообщил Филипоненко.

Офицер пресс-службы рассказал, что, как показало предварительно следствие, "заместитель комбрига и начальник медицинской службы предлагали военнослужащим, получившим незначительные травмы, оформить документы о получении тяжких увечий, а после получения страховых выплат распределить доход между участниками сговора".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

15 июля — Луганск