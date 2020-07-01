Офицеры бригады ВСУ списали недостачу мин на занятия по боеподготовке – Народная милиция

Должностные лица одной из бригад ВСУ, действующей в зоне "операции объединенных сил" ("ООС"), списали недостачу мин на занятия по боевой подготовке, которые якобы проводились в соединении. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что в подразделениях 24-й бригады была отмечена нехватка 82-мм и 120-мм мин.

"В ходе проверки соблюдения норм расходов мин службой ракетно-артиллерийского вооружения оперативно-тактической группировки "Север" установлен перерасход и незаконное списание мин на формально проводимые занятия по боевой подготовке с предоставлением отчетных материалов, не соответствующих действительности", - сказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы уточнил, что до завершения разбирательства по данному факту удовлетворение заявок на восполнение боезапаса в бригаде ВСУ осуществляться не будет.

"С целью обеспечения наличия боеприпасов на передовых позициях командир (24-й) бригады (полковник Валерий) Гудзь вынужден провести перераспределение мин между батальонами", - добавил он.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

15 июля — Луганск