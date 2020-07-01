Налоговая полиция выявила в бригаде ВСУ пропажу американских приборов – Народная милиция

Украинская налоговая полиция выявила в одной из бригад ВСУ пропажу приборов ночного видения и другого военного имущества, поставленного из США. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что специальное подразделение налоговой полиции "Фантом" прибыло в зону проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") "с целью пресечения контрабанды вооружения и имущества вглубь страны".

"В ходе инвентаризации склада ракетно-артиллерийского вооружения 81-й отдельной аэромобильной бригады в населенном пункте Краматорск специалисты выявили отсутствие и замену на аналоги китайского производства восьми приборов ночного видения AN/PVS-14, десяти коллиматоров и прицелов, а также двух биноклей ночного видения RANGER", - сказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы уточнил, что исчезнувшее имущество ВСУ получили в рамках международной военной помощи из США.

Ранее пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщала, что сотрудники военной службы правопорядка задержали выдававшего себя за волонтера жителя Волынской области, пытавшегося вывезти из зоны "ООС" американские приборы ночного видения.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

15 июля — Луганск