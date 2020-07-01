Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом

"Эстонии нужная обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну. Каждый обученный эстонский солдат — это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг", — сказал Луйк в видеообращении к призывникам, размещенном на сайте Минобороны.

"Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос", — заявил Луйк.

Фото: ReutersМинистр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы", передает РИА Новости.Министр считает, что развитие самостоятельной обороноспособности Эстонии должно показать противникам, что в случае агрессии они могут потерять больше, чем выиграть, и страна сможет защитить себя до прибытия союзников.Глава Минобороны напомнил, что на территории Эстонии дислоцирован международный батальон НАТО, который возглавляет Великобритания. По его словам, это нужно для того, чтобы Таллин и весь Североатлантический альянс не чувствовали себя незащищенными.