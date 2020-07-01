Проект "Волонтер" в июле передаст 200 продуктовых наборов нуждающимся жителям ЛНР (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПроект "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" начал очередную выдачу продуктовых наборов нуждающимся жителям Республики, которая продлится до конца июля. Об этом из здания республиканского исполнительного комитета ОД передает корреспондент ЛИЦ.На сегодняшний день продуктовые наборы - макароны, рисовая крупа, подсолнечное масло, консервы, томатная паста, чай и конфеты - получили 35 луганчан."До 31 июля помощь получат 200 человек по всей территории Республики, - сказала координатор проекта "Волонтер" Антонина Машкова. - Это те люди, у которых были разрушены дома, те, которые тратят много денег на лечение, проживают одни и просят оказать помощь в виде продуктового набора, многодетные семьи и другие".Она рассказала, что активисты проекта ведут реестр нуждающихся в помощи жителей Республики, чтобы в дальнейшем оказать им поддержку."Люди обращаются либо в проект "Волонтер", либо "Горячая линия" "Мира Луганщине", рассказывают о своих сложных ситуациях, в которых они оказались по тем или иным причинам. Некоторые из них обращаются неоднократно", - добавила Машкова.Луганчанка Людмила Доценко поблагодарила активистов проекта за неравнодушие к окружающим."Я инвалид III группы, раньше была военнослужащей. Помощь от проекта "Волонтер" для меня просто неоценима. Сейчас тяжелое время и приятно, что о тех, кто нуждается в помощи, не забывают, - сказала она. - За продуктовыми наборами пришли те, кто попал в трудную жизненную ситуацию, надеюсь, что у нас все наладится".Напомним, проект "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" в 2019 году оказал помощь более пяти тыс. жителей Республики, передав около 28 т гумпомощи.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.15 июля — Луганск