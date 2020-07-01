Северодонецкий таксист оказался в 16 раз пьянее нормы и сел за руль без прав



Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Луганской области.

По требованию предоставить документы для проверки, оказалось, что водительского удостоверения мужчина при себе не имеет. Также инспекторы обнаружили у 41-летнего гражданина признаки алкогольного опьянения.

Последний согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в больнице, по заключению врача — 3.16 промилле алкоголя, что почти в 16 раз превышает допустимую норму.

В отношении нарушителя, инспекторы составили админпротокол, вынесли постановление и отстранили от управления. Новости Региона - Сегодня, 19:23 81 Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Honda Civic с шашкой такси, водитель которого нарушил ПДД, сегодня, 15 июля.Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Луганской области.По требованию предоставить документы для проверки, оказалось, что водительского удостоверения мужчина при себе не имеет. Также инспекторы обнаружили у 41-летнего гражданина признаки алкогольного опьянения.Последний согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в больнице, по заключению врача — 3.16 промилле алкоголя, что почти в 16 раз превышает допустимую норму.В отношении нарушителя, инспекторы составили админпротокол, вынесли постановление и отстранили от управления. Новости Региона - Сегодня, 19:23 81

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