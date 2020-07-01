На КПВВ «Станица Луганская» задержан мужчина, который переносил чужую посылку
Пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы обнаружили вещество, похожее на наркотическое.
Об этом сообщили в пресс-службе погранотряда.
Так, в контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» прибыл гражданин Украины 1970 года рождения, который направлялся на временно неподконтрольную территорию. При осуществлении контрольно-проверочных мероприятий на один из пакетов с почтовыми отправлениями, которые человек перемещал через линию разграничения, сработала служебная собака пограничников.
Осмотрев содержимое, правоохранители обнаружили пакет с порошкообразным веществом белого цвета весом 50 граммов.
Мужчина пояснил, что пытался подзаработать путем перевозки почтовых отправлений через КПВВ «Станица Луганская» в Луганск, где должен был передать тележку другому человеку и вернуться в Станицу Луганскую. Данные почтового отправления он получил от знакомого на автостанции возле КПВВ «Станица Луганская», что именно находилось в коробках ему не известно.
Найденное вещество изъяли и установленным порядком передали сотрудникам Национальной полиции. Экспертиза продолжается.
Новости Региона - Сегодня, 19:50 163
Об этом сообщили в пресс-службе погранотряда.
Так, в контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» прибыл гражданин Украины 1970 года рождения, который направлялся на временно неподконтрольную территорию. При осуществлении контрольно-проверочных мероприятий на один из пакетов с почтовыми отправлениями, которые человек перемещал через линию разграничения, сработала служебная собака пограничников.
Осмотрев содержимое, правоохранители обнаружили пакет с порошкообразным веществом белого цвета весом 50 граммов.
Мужчина пояснил, что пытался подзаработать путем перевозки почтовых отправлений через КПВВ «Станица Луганская» в Луганск, где должен был передать тележку другому человеку и вернуться в Станицу Луганскую. Данные почтового отправления он получил от знакомого на автостанции возле КПВВ «Станица Луганская», что именно находилось в коробках ему не известно.
Найденное вещество изъяли и установленным порядком передали сотрудникам Национальной полиции. Экспертиза продолжается.
Новости Региона - Сегодня, 19:50 163
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