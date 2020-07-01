В Белоруссии отменили двухнедельную самоизоляцию для россиян

«Российская Федерация исключена из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.

Фото: РИА НовостиБелоруссия отменила требование об обязательной двухнедельной самоизоляции для прибывающих из России.Об этом информирует Министерство здравоохранения республики, передает RT.РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского Минздрава уточнило, что это означает, что прибывшие из России «не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия» в Белоруссию.