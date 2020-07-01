В Белоруссии отменили двухнедельную самоизоляцию для россиян
Белоруссия отменила требование об обязательной двухнедельной самоизоляции для прибывающих из России.
Об этом информирует Министерство здравоохранения республики, передает RT.
«Российская Федерация исключена из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского Минздрава уточнило, что это означает, что прибывшие из России «не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия» в Белоруссию.
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