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Сегодня

В Белоруссии отменили двухнедельную самоизоляцию для россиян

Sergey Сегодня, 20:3024Новости
В Белоруссии отменили двухнедельную самоизоляцию для россиян
Фото: РИА Новости
Белоруссия отменила требование об обязательной двухнедельной самоизоляции для прибывающих из России.
Об этом информирует Министерство здравоохранения республики, передает RT.
«Российская Федерация исключена из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского Минздрава уточнило, что это означает, что прибывшие из России «не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия» в Белоруссию.

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