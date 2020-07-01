ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу MH17

«Правительство Нидерландов подало заявление в ЕСПЧ против России», — заявили в суде.

Фото: РИА НовостиЕвропейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России в связи с крушением самолёта Boeing рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года.Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение суда, передает RT.По словам представителя суда, «межгосударственное заявление было зарегистрировано под номером 28525/20».Ранее в правительстве Нидерландов заявили о решении подать иск к России в ЕСПЧ из-за крушения MH17.В Министерстве юстиции России заявили, что Москва отвергает обвинения в причастности к крушению MH17.В ведомстве добавили, что намерены отстаивать позицию России в случае, если Нидерланды подадут иск.Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.