ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу MH17
Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России в связи с крушением самолёта Boeing рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение суда, передает RT.
«Правительство Нидерландов подало заявление в ЕСПЧ против России», — заявили в суде.
По словам представителя суда, «межгосударственное заявление было зарегистрировано под номером 28525/20».
Ранее в правительстве Нидерландов заявили о решении подать иск к России в ЕСПЧ из-за крушения MH17.
В Министерстве юстиции России заявили, что Москва отвергает обвинения в причастности к крушению MH17.
В ведомстве добавили, что намерены отстаивать позицию России в случае, если Нидерланды подадут иск.
Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.
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