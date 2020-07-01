Синоптики прогнозируют днем 16 июля в ЛНР до 28 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 16 июля будет колебаться от 10 градусов выше нуля ночью до 28 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 15 июля до 21:00 16 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 23-28 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 12-14 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 24-26 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 12-14 градусов тепла ночью до плюс 24-26 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 16 июля метеорологи отмечали в 1915 году – плюс 8,5 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2016 году и составляла плюс 40 градусов.

Время восхода солнца в столице ЛНР 16 июля – 03:56, время захода – 20:56. Продолжительность светового дня составит 17 часов 00 минут.

По предварительному прогнозу, 17-18 июля осадков не ожидается, температура воздуха повысится на 3-4 градуса.

15 июля — Луганск