Малые солнечные электростанции появятся в школе и больнице Станицы Луганской
Кабинет министров Украины 15 июля утвердил распоряжение о реализации социальной благотворительной программы для развития территориальных громад Донецкой и Луганской областей, расположенных вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что данная благотворительная программа позволит создавать малые солнечные электростанции в школах, больницах, детских садах и другой социальной инфраструктуре на подконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей.
«Мы надеемся, что национальная компания «Нафтогаз» поддержит в этом правительство и профинансирует соответствующую программу. Это пример одного небольшого шага. Но такие небольшие шаги, когда их объединяют, — это и есть развитие региона и государства в целом», — подчеркнул Денис Шмыгаль. Новости Региона - Сегодня, 20:13 106
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что данная благотворительная программа позволит создавать малые солнечные электростанции в школах, больницах, детских садах и другой социальной инфраструктуре на подконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей.
«Мы надеемся, что национальная компания «Нафтогаз» поддержит в этом правительство и профинансирует соответствующую программу. Это пример одного небольшого шага. Но такие небольшие шаги, когда их объединяют, — это и есть развитие региона и государства в целом», — подчеркнул Денис Шмыгаль. Новости Региона - Сегодня, 20:13 106
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