На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО

«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Фото: © NATO / Paul HallКорабли НАТО вошли в Чёрное море с целью участия в военных учениях с Украиной и Болгарией. Об этом информирует офис вице-премьера Украины по вопросам евроинтеграции, передает RT.По данным пресс-службы, в ближайшие дни планируются визиты кораблей НАТО в болгарский порт Бургас, а также в порт Одессы.