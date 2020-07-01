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На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО

Sergey Сегодня, 21:3018Новости
На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО
Фото: © NATO / Paul Hall
Корабли НАТО вошли в Чёрное море с целью участия в военных учениях с Украиной и Болгарией. Об этом информирует офис вице-премьера Украины по вопросам евроинтеграции, передает RT.
«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

По данным пресс-службы, в ближайшие дни планируются визиты кораблей НАТО в болгарский порт Бургас, а также в порт Одессы.

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