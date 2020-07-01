Днем 16 июля в Луганске 28 градусов тепла, без осадков, переменная облачность
Температура воздуха в регионе 16 июля будет колебаться от 10 градусов выше нуля ночью до 28 градусов тепла днем.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«С 21:00 15 июля до 21:00 16 июля на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 23-28 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 12-14 градусов выше нуля, днем — 26-28 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 24-26 градусов выше нуля днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 12-14 градусов тепла ночью до плюс 24-26 градусов днем.
Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 16 июля метеорологи отмечали в 1915 году — плюс 8,5 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2016 году и составляла плюс 40 градусов.
Время восхода солнца в Луганске 16 июля — 03:56, время захода — 20:56. Продолжительность светового дня составит 17 часов 00 минут.
По предварительному прогнозу, 17-18 июля осадков не ожидается, температура воздуха повысится на 3-4 градуса Погода в Луганске - Сегодня, 21:35 100
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«С 21:00 15 июля до 21:00 16 июля на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 23-28 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 12-14 градусов выше нуля, днем — 26-28 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 24-26 градусов выше нуля днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 12-14 градусов тепла ночью до плюс 24-26 градусов днем.
Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 16 июля метеорологи отмечали в 1915 году — плюс 8,5 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2016 году и составляла плюс 40 градусов.
Время восхода солнца в Луганске 16 июля — 03:56, время захода — 20:56. Продолжительность светового дня составит 17 часов 00 минут.
По предварительному прогнозу, 17-18 июля осадков не ожидается, температура воздуха повысится на 3-4 градуса Погода в Луганске - Сегодня, 21:35 100
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