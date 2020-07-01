Курс валют в Луганске на 16 июля
Государственный банк информирует о том, что с 16 июля 2020 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 70,7998 рубля
1 ЕВРО 80,8392 рубля
10 украинских гривен 26,1037 рубля.
Напомним, 15 июля курс основных валют был следующий:
1 доллар США 71,1275 рубля
1 ЕВРО 80,6230 рубля
10 украинских гривен 26,2178 рубля. Экономика - Сегодня, 21:24 121
1 доллар США 70,7998 рубля
1 ЕВРО 80,8392 рубля
10 украинских гривен 26,1037 рубля.
Напомним, 15 июля курс основных валют был следующий:
1 доллар США 71,1275 рубля
1 ЕВРО 80,6230 рубля
10 украинских гривен 26,2178 рубля. Экономика - Сегодня, 21:24 121
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